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27 декабря 16, 11:49
Синди Кроуфорд призвала женщин гордиться своим возрастом
Синди Кроуфорд
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Американская супермодель Синди Кроуфорд в интервью журналу New Beauty призвала женщин не бояться старения и рассказала, как выглядеть безукоризненно в любом возрасте.
Синди Кроуфорд, одна из самых красивых, моделей известна не только благодаря выдающейся карьере и безукоризненной внешности. Несмотря на возраст (в феврале она отметила 50-летие) Кроуфорд одна из немногих знаменитостей, которая не прибегала к помощи пластических хирургов и не гонится за молодостью.

"Что бы я не делала, я никогда не буду выглядеть как в 20 или 30 лет. Я просто хочу выглядеть хорошо в 50, поэтому занимаюсь спортом, правильно питаюсь и тщательно ухаживаю за кожей", – рассказывает модель. По ее словам, она часто встречает женщин, которые делают все возможное и невозможное чтобы вернуть молодость, но Кроуфорд категорически против таких мер, ведь былую внешность не вернуть, а быть красивой можно в любом возрасте.

Также, Кроуфорд утверждает, что часто сталкивается с давлением общественности в социальных сетях, которые "обвиняют" ее в старении. "Не нужно постоянно говорить мне, что я больше не выгляжу как в 20 лет, я это знаю. Мне 50 и я счастлива", – объясняет модель. Кроуфорд призывает женщин не быть слишком строгими к себе, несмотря на мнение окружающих, и предлагает встретить старость с достоинством.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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