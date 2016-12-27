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27 декабря 16, 11:51
Джулианна Мур с дочерью сходили на баскетбольный матч
Джулианна Мур
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В канун Рождества Джулианна Мур с 14-летней дочкой Лив решили сходить на баскетбол.
56-летнюю актрису со своей юной копией запечатлели в Нью-Йорке в Madison Square Garden. Рыжеволосые красотки наслаждались игрой между Бостон Селтикс и Нью-Йорк Никс.

Не сложно догадаться, что Джул болела за Нью-Йорк Никс. Актриса даже пришла в футболке с надписью любимой команды.

Позже к Мур с дочерью присоединился глава семейства - Барт Фрейндлих. Барт и Джулианна начали встречаться в 1996-ом, но официально оформили отношения только спустя семь лет - 23 августа 2003 года во время скромной церемонии в Нью-Йорке. В августе звездная чета отметила 13-ую годовщину со Дня свадьбы, хотя вместе они уже 20 лет!







Источник: http://kinoafisha.ua/
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