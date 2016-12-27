Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.78
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
28.41
USD
27.07
RUB
0.44
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 16, 11:55
Хакеры "похоронили" Бритни Спирс
Бритни Спирс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На верифицированном Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти американской певицы Бритни Спирс.
"Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая", — говорилось в посте. Аналогичный твит появился и в профиле музыканта Боба Дилана. Позже обе записи были удалены. Представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись атаке хакерской группировки OurMine.

Ранее злоумышленники неоднократно взламывали профили знаменитостей в соцсетях. В июне они получили доступ к Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest основателя Facebook Марка Цукерберга, взломали аккаунт гендиректора Google Inc. Сундара Пичаи на сервисе вопросов и ответов Quora, а также признались в любви к консоли Xbox от лица президента Sony Worldwide Studios и Sony Interactive Entertainment Сюхэи Ёсиды.

В октябре BuzzFeed отмечал, что одним из членов группировки является ученик старшей школы Ахмад Макки, проживающий в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Бритни Спирс продемонстрировала красивую фигуру (ФОТО)
Бритни Спирс закрутила роман с личным телохранителем
Бритни Спирс похвасталась фигурой (ФОТО)
Бритни Спирс опубликовала раритетное фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Джамала поздравила украинцев с Новым Годом 2017 (ВИДЕО)
noimageФедор Бондарчук рассказал о романе с Паулиной Андреевой
noimageПоследние снимки: Джордж Майкл изменился до неузнаваемости
noimageЕкатерина Бужинская родила (ФОТО)
noimageБойфренд Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца
Лента новостей
Загрузка...