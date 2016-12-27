Хакеры "похоронили" Бритни Спирс

"Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая", — говорилось в посте. Аналогичный твит появился и в профиле музыканта Боба Дилана. Позже обе записи были удалены. Представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись атаке хакерской группировки OurMine.





Ранее злоумышленники неоднократно взламывали профили знаменитостей в соцсетях. В июне они получили доступ к Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest основателя Facebook Марка Цукерберга, взломали аккаунт гендиректора Google Inc. Сундара Пичаи на сервисе вопросов и ответов Quora, а также признались в любви к консоли Xbox от лица президента Sony Worldwide Studios и Sony Interactive Entertainment Сюхэи Ёсиды.





В октябре BuzzFeed отмечал, что одним из членов группировки является ученик старшей школы Ахмад Макки, проживающий в городе Джидда в Саудовской Аравии.



