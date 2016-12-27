Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.78
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
28.41
USD
27.07
RUB
0.44
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 16, 12:03
Бойфренд Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца
Джордж Майкл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Легендарного музыканта Джорджа Майкла нашли мёртвым в Рождество.
Смерть Джорджа Майкла затронула многих. И можно только представить чувства самых близких Джорджу Майклу людей. Как ранее сообщалось, у покойного Джорджа Майкла была последняя любовь. С Фадди Фавацом он встречался с 2011 года. Именно Фадди нашел своего возлюбленного мёртвым в Рождество.

Фадди Фавац обнаружил тело музыканта утром в Рождество. Своими эмоциями об утрате он поделилась на странице в Twitter:

Я никогда не забуду это Рождество. Я нашел своего партнера мертвым… Он спокойно лежал в своей постели… Я никогда не перестану по тебе скучать.



Джордж Майкл и Фадди Фавац

Пока пресса сообщает, что Джордж Майкл умер из-за сердечного приступа. Но некоторые источники отмечают, что окончательный результат относительно причин смерти будет назван после проведения вскрытия.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Экс-невесту Прохора Шаляпина застали с красавцем (ФОТО)
Джастин Бибер удалил свой аккаунт в Instagram
В доме погибшего певца Принса обнаружен сильнейший наркотик
Солист группы Корни стал отцом двойняшек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Джамала поздравила украинцев с Новым Годом 2017 (ВИДЕО)
noimageФедор Бондарчук рассказал о романе с Паулиной Андреевой
noimageПоследние снимки: Джордж Майкл изменился до неузнаваемости
noimageЕкатерина Бужинская родила (ФОТО)
noimageИрина Шейк засветила роскошное кольцо (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...