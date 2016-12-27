Бойфренд Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Смерть Джорджа Майкла затронула многих. И можно только представить чувства самых близких Джорджу Майклу людей. Как ранее сообщалось, у покойного Джорджа Майкла была последняя любовь. С Фадди Фавацом он встречался с 2011 года. Именно Фадди нашел своего возлюбленного мёртвым в Рождество.





Фадди Фавац обнаружил тело музыканта утром в Рождество. Своими эмоциями об утрате он поделилась на странице в Twitter:





Я никогда не забуду это Рождество. Я нашел своего партнера мертвым… Он спокойно лежал в своей постели… Я никогда не перестану по тебе скучать.













Джордж Майкл и Фадди Фавац





Пока пресса сообщает, что Джордж Майкл умер из-за сердечного приступа. Но некоторые источники отмечают, что окончательный результат относительно причин смерти будет назван после проведения вскрытия.



