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27 декабря 16, 12:08
Последние снимки: Джордж Майкл изменился до неузнаваемости
Джордж Майкл
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В интернете опубликовали последние снимки Джорджа Майкла.
Британский певец Джордж Майкл вчера был найден мертвым в своей постели. Как сообщает ВВС, 53-летний Джордж Майкл умер из-за сердечного приступа. Сегодня, в интернете опубликовали последние снимки Джорджа Майкла, сделанные незадолго до его смерти -  передает the sun и  mirror.co.uk

В 2011 году певец перенес тяжелую пневмонию, которая чуть не лишила его голоса, он давал мало концертов после болезни и редко появялся на публике. Последним выступлением Джорджа Майкла стал концерт в Лондонском Earls Court 17-го октября 2012 года.  

В течение следующих четырех лет ходили слухи, что Джордж Майкл пишет новый альбом и готовит новое турне. Вместе с тем в прессе не утихали слухи о ухудшающемся здоровье певца. К сожалению, последние догадки прессы оказались правдивыми. 

На последних снимках, которые были сделаны в сентябре 2016 года видно, что певец Джордж Майкл сильно набрал в весе. Хотя попивает вино и курит сигареты, что говорит о стабильном состоянии здоровья.

На фото артист запечатлен в ресторане вместе со своим избранником Фади Фавазом. 







Отметим, что в прошлом году певец боролся с пристрастием к наркотикам в одной из клиник в Швейцарии, также по мимо этого он лечился еще от нескольких болезней.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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