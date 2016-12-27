Последние снимки: Джордж Майкл изменился до неузнаваемости

Британский певец Джордж Майкл вчера был найден мертвым в своей постели. Как сообщает ВВС, 53-летний Джордж Майкл умер из-за сердечного приступа. Сегодня, в интернете опубликовали последние снимки Джорджа Майкла, сделанные незадолго до его смерти - передает the sun и mirror.co.uk





В 2011 году певец перенес тяжелую пневмонию, которая чуть не лишила его голоса, он давал мало концертов после болезни и редко появялся на публике. Последним выступлением Джорджа Майкла стал концерт в Лондонском Earls Court 17-го октября 2012 года.





В течение следующих четырех лет ходили слухи, что Джордж Майкл пишет новый альбом и готовит новое турне. Вместе с тем в прессе не утихали слухи о ухудшающемся здоровье певца. К сожалению, последние догадки прессы оказались правдивыми.





На последних снимках, которые были сделаны в сентябре 2016 года видно, что певец Джордж Майкл сильно набрал в весе. Хотя попивает вино и курит сигареты, что говорит о стабильном состоянии здоровья.





На фото артист запечатлен в ресторане вместе со своим избранником Фади Фавазом.





























Отметим, что в прошлом году певец боролся с пристрастием к наркотикам в одной из клиник в Швейцарии, также по мимо этого он лечился еще от нескольких болезней.



