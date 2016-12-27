Федор Бондарчук рассказал о романе с Паулиной Андреевой

Много слухов и разговоров "ходит" по поводу романа Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. А теперь пара начала говорить о своих отношениях и расставлять точки над "і". Вот Федор Бондарчук в недавнем интервью журналу HELLO! рассказал, когда же начались его отношения с актрисой Паулиной Андреевой.





Федор Бондарчук отметил, что он никому не изменял. Его отношения с Паулиной Андреевой начались уже после того, как он расстался со Светланой Бондарчук, теперь его бывшей супругой.





Роман с 28-летней Паулиной Андреевой Бондарчук называет новым этапом в его жизни.





Чтобы навести порядок в этой ситуации, скажу прямо: я был свободен, когда я встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. Как вы думаете, это высказывание в силах прекратить бесконечный поток бреда в нашу сторону?

заявил Федор Бондарчук.





Помним сколько разговоров и агрессии была в сторону Паулины из-за слухов о том, что Папуила увела мужа и отца из семьи.





Как выяснилось, это оказалось абсолютным враньем.



