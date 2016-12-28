2016 год, который и так был не слишком милосерден к любителям кино, собрал свою последнюю, (будем надеяться), дань.





В США на 61-м году жизни скончалась Кэрри Фишер, сыгравшая множество ролей в полнометражных фильмах и телевизионных сериалах, но навсегда оставшаяся в сердцах зрителей и коллег по киноиндустрии главной Принцессой современного кино. Так как среди созданных Голливудом коронованных особ есть Принцесса Лея и все остальные.





Коллеги и друзья прощаются с Кэрри Фишер – принцессой Леей из саги "Звездные войны".





Уорвик Дэвис: Принцесса Лея, Кэрри Фишер - теперь вместе с Силой. Твоя доброта и острый ум - их будет не хватать. Пркойся с миром. PS: Спасибо за молоко и печенье.





Марк Хэмилл: Не слов. Опустошен.





Уильям Шэтнер: Я глубоко опечален известием о смерти Кэрри Фишер. Мне будет не хватать наших дружеских пикировок. Прекрасный талант и свет погас.





Джордж Такей: Пусть ее душа пребывает в вечном покое, мы возвращаем ее небесам, далекой-далекой галактике.





Питер Мейхью: Для такой утраты не найти слов. Кэрри была ярчайшим светом везде, где бы не появлялась. Я буду очень по ней скучать.





Дэн Эйкройд: Наша прекрасная, забавная, мудрая и щедрая сестра. Какая ирония - Рождество и детей Кэрри любила больше всего на свете.





Стив Мартин: В дни моей молодости Кэрри Фишер была самым прекрасным созданием из тех, кого мне довелось встречать. И ко всему прочему она была умной и яркой.





Кевин Смит: Принцесса украла мое сердце, когда мне было семь лет. Все мои знакомые знают, что Кэрри Фишер была моей первой любовью. Я сходил с ума от приключений принцессы Леи в "Звездных войнах", но с 77-го по 84-ый год я был влюблен в саму Кэрри Фишер. Моя спальная была сплошь в постерах с Фишер из всех фильмов, в которых она снималась... Мальчиком я мечтал жениться на Кэрри Фишер. Молодым режиссером я мечтал пригласить ее в свой фильм. Взрослым мужчиной я мечтал стать таким же остроумным и научиться располагать к себе людей так, как это получалось у Кэрри Фишер. И теперь, когда она ушла, я буду мечтать о моей подруге Кэрри, за чьей потрясающей карьерой мне посчастливилось наблюдать, чья честность сделала меня лучше, и чей дух - словно Сила - всегда будет с нами. Спокойной ночи, милая Принцесса...





Альберт Брукс: Покойся с миром, Кэрри Фишер. Невероятно забавная, талантливая женщина. Мы будем скучать по твоему юмору.





Пэттон Освальт: Пошел к черту этот год. Пошли к черту все эти тупые и жестокие выходки это года. Покойся с миром, Кэрри Фишер.





Сет МакФарлейн: Кэрри Фишер была умной, веселой, талантливой, удивительной и всегда очень забавной. "Гриффины" будут очень скучать по ней.





Джон Фавро: Какой печальный день для ее семьи, друзей и миллионов поклонников. Кэрри Фишер будет очень не хватать.





Стивен Фрай: Она была самым ярким, веселым, храбрым, добрым, умным и милым человеком из всех, кого я знаю. Сокрушительная потеря.





Вупи Голдберг: Кэрри Фишер умерла, она была смешнее и умнее всех тех, кто имел на это право. Покойся с миром.





Сара Полсон: Милая, Прекрасная, Непочтительная, Сердечная Кэрри, ты дала мне совет, которому я следую и по сей день. Лети на крыльях ангела.





Джон Легуизамо: Дорогая Кэрри Фишер, каждый раз, когда рождается актер, которого заслуживает этот мир, этот мир теряет другого актера! Покойся с миром.





Джордж Лукас: Мы с Кэрри были друзьями всю нашу взрослую жизнь. Она была невероятно умной; талантливой актрисой, писателем и комедийной актрисой с ярко выраженной индивидуальностью, которая всем нравилась. В "Звездных войнах" она была нашей могучей и властной принцессой - яростной, мудрой и полной надежды, играя роль, которая была намного труднее, чем о ней думает большинство людей. Мое сердце и молитвы с Билли, Дебби и всеми другими членами семьи Кэрри, друзьями и фанатами. По ней будут все скучать.





Харрисон Форд: Кэрри Фишер была единственной в своем роде...великолепной, оригинальной. Забавной и эмоционально бесстрашной. Она шла по жизни, ничего не боясь... Мои мысли с ее дочерью Билли, ее матерью Дебби, ее братом Тоддом и со многими ее друзьями. Мы все будем по ней скучать.





Стивен Спилберг: Я всегда испытывал благоговейный трепет перед Кэрри. Ее замечания всегда заставляли меня смеяться и одновременно судорожно хватать ртом воздух. Ей была не нужна Сила. Она сама была Силой природы, верности и дружбы. Я буду очень по ней скучать.





Марк Хэмилл: Всегда непросто терять такого жизненно важного, незаменимого члена семьи, но конкретно эта утрата просто невыносима. Кэрри принадлежала нам всем – нравилось ей это или нет. Она была НАШЕЙ Принцессой, черт побери, и актриса, игравшая ее, была великолепной, совершенно независимой, потрясающе веселой и берущей на себя ответственность женщиной, от которой у всех нас захватывало дух. Целеустремленная и сильная, но в то же время ранимая, она заставляла вас волноваться за нее и желать ей успеха и счастья. Она сыграла решающую роль в моей профессиональной и личной жизни, и без нее и та, и другая были бы далеко не такими полными. Я благодарен за смех, мудрость, доброту и даже дерзость, потворство, которые моя любимая космическая сестра-близнец дарила мне все эти годы. Спасибо тебе, Кэрри. Я тебя люблю.





Сэмюэл Л. Джексон: Свет в галактике потускнел в связи с уходом нашей Принцессы Леи. Да пребудет с ней Сила! Покойся с миром.





Форест Уитакер: Очень печально, что еще один луч света покинул нас раньше времени. Покойся с миром, Кэрри Фишер. Продолжай оставаться в объятьях Бога.





Кевин Фейдж: Сила всегда будет с ней. Покойся с миром, Кэрри.





Виола Дэвис: Мы лишились иконы, одаренной актрисы и неутомимого защитника психического здоровья. Покойся с миром, Кэрри Фишер. Да пребудет с тобой Сила.





Уил Уитон: Если вы знали Кэрри Фишер только как часть "Звездных войн", сделайте попытку узнать о ней больше. Она была выдающейся женщиной, совершившей много чего еще.





Источник: http://www.kinonews.ru/