Хейден Панеттьери поделилась селфи без макияжа

Вероятно, все дело в том, что именно она стала избранницей Владимира Кличко и полюбилась многим украинцам своей искренностью и простотой. Несмотря на свой голливудский статус, Хейден всегда легко общается с простыми людьми, бывала на Майдане, носит вышиванку.





Каждое фото, видео или новость, связанная с Панеттьери, сопровождается особым внимание со стороны журналистов и СМИ. Так, недавно в личном микроблоге актрисы появился снимок, на котором она позирует совершенно без макияжа и выглядит, к слову, ничуть не хуже, чем на красных дорожках.











