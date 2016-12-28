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28 декабря 16, 14:08
Хейден Панеттьери поделилась селфи без макияжа
Хейден Панеттьери
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Хейден Панеттьери можно смело назвать одной из самых любимых звезд Голливуда.
Вероятно, все дело в том, что именно она стала избранницей Владимира Кличко и полюбилась многим украинцам своей искренностью и простотой. Несмотря на свой голливудский статус, Хейден всегда легко общается с простыми людьми, бывала на Майдане, носит вышиванку. 

Каждое фото, видео или новость, связанная с Панеттьери, сопровождается особым внимание со стороны журналистов и СМИ. Так, недавно в личном микроблоге актрисы появился снимок, на котором она позирует совершенно без макияжа и выглядит, к слову, ничуть не хуже, чем на красных дорожках.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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