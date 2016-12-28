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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 16, 14:19
Синди Кроуфорд опубликовала раритетное фото
Синди Кроуфорд,
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Синди Кроуфорд закончила активную модельную деятельность пару лет назад.
Сейчас знаменитая на весь мир супермодель выпускает книги, посещает светские мероприятия, наслаждается путешествиями в компании любимого супруга и детей, и лишь порой вспоминает о былой молодости и начале своей ошеломительной карьеры.

В последнее время ностальгические кадры стали все чаще появляться в личном микроблоге Синди. Так, на днях, она опубликовала снимок, на котором позирует молодой в роскошном красном платье и который, судя по всему, напоминает ей о Рождестве. Великолепная женщина, не так ли? А как на нее похожа ее дочь Кайя Гербер!





Источник: http://kinoafisha.ua/
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