Синди Кроуфорд опубликовала раритетное фото

Сейчас знаменитая на весь мир супермодель выпускает книги, посещает светские мероприятия, наслаждается путешествиями в компании любимого супруга и детей, и лишь порой вспоминает о былой молодости и начале своей ошеломительной карьеры.





В последнее время ностальгические кадры стали все чаще появляться в личном микроблоге Синди. Так, на днях, она опубликовала снимок, на котором позирует молодой в роскошном красном платье и который, судя по всему, напоминает ей о Рождестве. Великолепная женщина, не так ли? А как на нее похожа ее дочь Кайя Гербер!



















