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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 16, 16:05
Жена Боярского подавала на развод
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
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В наступающем году знаменитая актерская пара Михаил Боярский и Лариса Луппиан отметят рубиновую – 40 лет вместе – свадьбу.
Самым сложным в эти годы для жены главного Д'Артаньяна оказалось мириться с характером избранника. "Было очень тяжело, – вспоминает Лариса – Мы с Мишей совершенно разные люди: насколько я спокойная и сдержанная, настолько он эмоциональный, резкий и даже грубый".

"Я испытала все – от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлета не нравится, где была", – говорит Лариса Луппиан.

Однажды его жена не выдержала и подала на развод. Супруг не сопротивлялся: развод так развод. Перед судебным заседанием у Михаила Сергеевича случился тяжелый приступ панкреатита. На больничной койке актер думал только о жене и сыне. Поэтому, едва выписавшись, он отправился домой и… предложил Ларисе завести еще одного ребенка.

Но ходят слухи, что с 1985 по 2009 годы супруги официально были в разводе. Якобы решали таким образом квартирный вопрос. А поженились снова, как позже объяснял актер, "чтобы, не дай бог, если что со мной случится, кто-то не говорил Ларисе: "А вы кем вообще ему приходитесь?". Но это не меняло сути их отношений. Боярский уверяет, что Лариса всегда оставалась его единственной женой, а он – ее мужем.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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