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Шоу-бизнес
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28 декабря 16, 16:10
Звезда детского Евровидения 2008 Виктория Петрик вышла замуж
Виктория Петрик
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19-летняя Виктория Петрик скрывает имя и лицо своего новоиспечённого супруга.
19-летняя певица Виктория Петрик, финалистка детского Евровидения 2008, вышла замуж. Петрик сообщила об этом на своей странице в Instagram, где разместила фотографию с обручальными кольцами.

Виктория Петрик не только показала обручальное кольцо, но и поделилась своими эмоциями о новом статусе. Как пишет Петрик, она счастлива.

Любимый муж. Мы счастливы. Я очень благодарна Богу за такой подарок судьбы, как ты. Горжусь тем, что ты мой муж
написала под снимком Виктория Петрик.

Отметим, что от своего возлюбленного Виктория Петрик получала много дорогих подарков, которые показывала своим подписчикам. А вот супруга она всячески скрывает.

К слову, Виктория Петрик заняла второе место на детском конкурсе Евровидение 2008 года.







Виктория Петрик  на детском конкурсе Евровидение 2008 года: 


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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