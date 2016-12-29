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Шоу-бизнес
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29 декабря 16, 11:41
Мать Кэрри Фишер скончалсь на следующий день после дочери
Дебби Рейнолдс
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В США в возрасте 84-х лет скончалась голливудская звезда и мать Кэрри Фишер Дебби Рейнолдс.
Утверждается, что Рейнолдс умерла на следующий день после смерти дочери. Причиной стал инсульт.

Актриса занималась организаций похорон Фишер, когда почувствовала себя плохо. Она была срочно доставлена в ближайшую клинику, где врачи констатировали тяжелый инсульт. Все их попытки спасти знаменитую пациентку не увенчались успехом.

Дебби Рейнолдс прославилась в начале 50-х годов снимаясь в различных музыкальных комедиях. Самая известная из них - мюзикл "Поющие под дождем", выпущенная в 1952 году. В 1965 году она была номинирована премию "Оскар" за роль в картине "Непотопляемая Молли Браун". В 2016 году Рейнолдс была удостоена почетной награды Американской Киноакадеми за вклад в развитие киноиндустрии.

Напомним, что Кэрри фишер скончалась 27 декабря 2016 года от последствий тяжелого сердечного приступа, который случился у актрисы во время перелета из Лондона, где она присутствовала на презентации своей автобиографии, в Лос-Анджелес.

Отношения Кэрри Фишер с матерью были описаны в книге "Открытка с края бездны", по мотивам которой в 1990 году снят одноименный фильм с участием Мэрил Стрип.







Источник: http://www.kinonews.ru/
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