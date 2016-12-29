Брэд Питт провел Рождество с детьми

Брэду Питту удалось наконец-то встретиться со всеми своими детьми. Это произошло в Рождество, ведь это семейный праздник. Правда, встреча была не совсем семейная. Согласно соглашению между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли актёр может видеть детей в присутствии психотерапевта.





Как пишут СМИ, Брэд, Мэддокс, Пакс, Вивьен, Шайло, Захара и Нокс обменялись подарками. Неизвестно, что они подарили друг другу.





Видимо, у Брэда всё же хорошие отношения друг с другом.





Важно, что пара до сих пор не может решить вопрос об опеке над детьми. А недавно Питт и вовсе сказал, что Анджелина Джоли дискредитирует себя, как родителя.





Пока Джоли никак не реагировала на такие заявления со стороны бывшего возлюбленного.



















