Сергей Безруков признал всех своих внебрачных детей

Ранее свою личную жизнь Безруков держал за семью замками, и ничего не рассказывал о своих детях. До этого дня. На днях Сергей дал откровенное интервью, которое буквально взорвало Сеть. В июле 2016 года молодая супруга Безрукова Анна Матисон родила дочку, но, как и предполагалось, дочь Мария не была первенцем артиста.





«Аня и Машенька многое ихменили в моей жизни. Я впервые в жизни почувствовал себя настоящим отцом. Да, у меня есть ещё дети, и я знаю, что для многих это не является секретом. Знает о них и моя жена Аня, которая приняла их, как своих. Но именно Машенька дала мне почувствовать, что значит быть отцом – присутствовать при появлении ребёнка на свет, переживать бессонные ночи, всю эту приятную усталость, видеть первую улыбку своего ребёнка, его первый зубик..» — разоткровенничался Сергей.





О своих других детях Безруков также заботится, так же любит их и очень гордится своей большой семьёй. Афишировать своих наследников Сергей не будет и не собирается – очень уж хочет, чтобы у них было нормальное детство, и чтобы их не преследовали фотокорреспонденты.





«Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!» — говорит артист.





С бывшей женой Ириной, развод с которой стал сенсацией года, Сергей поддерживает дружеские отношения и благодарен ей за годы брака, которые они прожили душа в душу. Безруков помогает ей, они работают вместе, кроме того, есть у них и общие проекты – например, Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, в котором Ирина является соучредителем.



