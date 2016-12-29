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29 декабря 16, 12:40
Сергей Безруков признал всех своих внебрачных детей
Сергей Безруков
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Известный актёр Сергей Безруков дал откровенное интервью, в котором признал всех своих детей, которых ранее скрывал, и даже больше – судился с таблоидами, чтобы опровергнуть информацию об их существовании.
Ранее свою личную жизнь Безруков держал за семью замками, и ничего не рассказывал о своих детях. До этого дня. На днях Сергей дал откровенное интервью, которое буквально взорвало Сеть. В июле 2016 года молодая супруга Безрукова Анна Матисон родила дочку, но, как и предполагалось, дочь Мария не была первенцем артиста.

«Аня и Машенька многое ихменили в моей жизни. Я впервые в жизни почувствовал себя настоящим отцом. Да, у меня есть ещё дети, и я знаю, что для многих это не является секретом. Знает о них и моя жена Аня, которая приняла их, как своих. Но именно Машенька дала мне почувствовать, что значит быть отцом – присутствовать при появлении ребёнка на свет, переживать бессонные ночи, всю эту приятную усталость, видеть первую улыбку своего ребёнка, его первый зубик..» — разоткровенничался Сергей.

О своих других детях Безруков также заботится, так же любит их и очень гордится своей большой семьёй. Афишировать своих наследников Сергей не будет и не собирается – очень уж хочет, чтобы у них было нормальное детство, и чтобы их не преследовали фотокорреспонденты. 

«Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!» — говорит артист. 

С бывшей женой Ириной, развод с которой стал сенсацией года, Сергей поддерживает дружеские отношения и благодарен ей за годы брака, которые они прожили душа в душу. Безруков помогает ей, они работают вместе, кроме того, есть у них и общие проекты – например, Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, в котором Ирина является соучредителем.

Источник: http://www.starslife.ru/
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