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30 декабря 16, 10:45
Канье Уэст поделился рождественским фото (ФОТО)
Канье Уэст,ким
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В последнее время, когда сеть переполнена разговорами о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста, совместные появления пары на публике вызывают особый интерес.
Тоже самое касается и семейных праздников, которые, как выяснилось, Ким и Канье проводят все же порознь.

На днях, Уэст впервые за долгое время опубликовал в личном микроблоге фото, на котором позирует с красавицей-женой и детьми на фоне новогодней елки. Этот снимок был сделан в доме Крис Дженнер, где ежегодно проходит празднование Рождества знаменитого семейства. Как рассказал источник из близкого окружения семьи, Канье не был постоянно рядом с Ким и детьми, он приехал лишь в конце вечера, дабы провести немного времени с малышами Норт и Сейнтом. Для супругов самым важным остается благополучие детей, они стараются ради них.

"Ким и Канье были сосредоточены на том, чтобы у детей получился настоящий праздник. Они проводят время вместе с детьми, а друг с другом по-прежнему плохо ладят", - рассказал инсайдер.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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