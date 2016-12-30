Канье Уэст поделился рождественским фото (ФОТО)

Тоже самое касается и семейных праздников, которые, как выяснилось, Ким и Канье проводят все же порознь.





На днях, Уэст впервые за долгое время опубликовал в личном микроблоге фото, на котором позирует с красавицей-женой и детьми на фоне новогодней елки. Этот снимок был сделан в доме Крис Дженнер, где ежегодно проходит празднование Рождества знаменитого семейства. Как рассказал источник из близкого окружения семьи, Канье не был постоянно рядом с Ким и детьми, он приехал лишь в конце вечера, дабы провести немного времени с малышами Норт и Сейнтом. Для супругов самым важным остается благополучие детей, они стараются ради них.





"Ким и Канье были сосредоточены на том, чтобы у детей получился настоящий праздник. Они проводят время вместе с детьми, а друг с другом по-прежнему плохо ладят", - рассказал инсайдер.











