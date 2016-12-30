Натали Портман рассказала о личном

Когда она ждала сына Алефа, которому сейчас уже пять лет, Натали поняла, что ей придется нарушить ее обычную систему питания. Портман — строгая веганка, она даже на своей свадьбе угощала гостей вегетарианскими блюдами и отказалась от свадебного торта. Но когда Натали забеременела в первый раз, то поняла, что ей нестерпимо хочется яиц и молочных продуктов, которые она обычно не употребляла. "Я ела много яиц (особенно в начале) и просто не могла жить без сливок — любых: взбитых, входящих в состав десертов и самых обычных…",— вспоминает актриса.





Но теперь, во время ее второй беременности, у Натали появились совсем другие пищевые пристрастия. "На этот раз все не так плохо — я объедаюсь, в основном, ананасами и огурцами. Хотя порой мне так хочется съесть буррито, что я просто не могу удержаться. Ну что же, это может и не так уж полезно, зато так вкусно…",— призналась Портман.





Между прочим, как пошутила одна из приятельниц актрисы, Портман в этом году вполне может получить "Оскар", который ей пророчат за роль Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки". Ведь когда Натали была беременна в прошлый раз, она стала обладательницей своей первой статуэтки. Так что, быть может, ее беременность снова сработает, как талисман, и принесет Портман второй "Оскар".



