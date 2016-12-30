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30 декабря 16, 10:49
Натали Портман рассказала о личном
Натали Портман
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Как рассказала актриса, ее вторая беременность совершенно не похожа на первую.
Когда она ждала сына Алефа, которому сейчас уже пять лет, Натали поняла, что ей придется нарушить ее обычную систему питания. Портман — строгая веганка, она даже на своей свадьбе угощала гостей вегетарианскими блюдами и отказалась от свадебного торта. Но когда Натали забеременела в первый раз, то поняла, что ей нестерпимо хочется яиц и молочных продуктов, которые она обычно не употребляла. "Я ела много яиц (особенно в начале) и просто не могла жить без сливок — любых: взбитых, входящих в состав десертов и самых обычных…",— вспоминает актриса.

Но теперь, во время ее второй беременности, у Натали появились совсем другие пищевые пристрастия. "На этот раз все не так плохо — я объедаюсь, в основном, ананасами и огурцами. Хотя порой мне так хочется съесть буррито, что я просто не могу удержаться. Ну что же, это может и не так уж полезно, зато так вкусно…",— призналась Портман.

Между прочим, как пошутила одна из приятельниц актрисы, Портман в этом году вполне может получить "Оскар", который ей пророчат за роль Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки". Ведь когда Натали была беременна в прошлый раз, она стала обладательницей своей первой статуэтки. Так что, быть может, ее беременность снова сработает, как талисман, и принесет Портман второй "Оскар".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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