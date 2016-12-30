Орландо Блум отметил Рождество с Кэти Перри

После совместного празднования Дня благодарения, Орландо Блум снова решил повеселиться в компании родственников своей пассии и отправился вместе с ней в Джексон Хоул, штат Вайоминг. Судя по опубликованным фото, рождественская вечеринка в семейном кругу была полна веселья, без чего, как нам удалось узнать, в семье Кэти Перри не проходят праздники.





В этот раз генератором веселья стала игра, по правилам которой один из проигравших получает порцию взбитых сливок в лицо. Мини-роликами Кэти Пери и Орландо Блум поделились в своих аккаунтах в Instagram. На одном из роликов Кэти бросила вызов своей старшей сестре Анджеле, но так и не сумела опередить ее в количестве нажатий кнопки и взбитые сливки оказались на лице певицы. Орландо Блуму не удалось показать правильный пример Кэти, и в соревновании против ее младшего брата Дэвида он также потерпел поражение. Между тем, несмотря на совместное поражение, парочка своему проигрышу не огорчилась.











