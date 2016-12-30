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Шоу-бизнес
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30 декабря 16, 11:20
Ирина Шейк балует себя большим рождественским тортом
Ирина Шейк
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Беременным можно все, даже калорийный десерт с кремом. Особенно на Рождество!
Именно так решила Ирина Шейк, на праздничном столе появился традиционный французский десерт в виде полена. Однако одним изделием дело не обошлось и Шейк подготовила сразу два торта. Снимками беременная модель поделилась в своем блоге. На них знаменитость позирует со сладостями и выглядит совершенно счастливой.

К слову, инсайдеры сообщат, что Ирина легко переносит беременность, продолжая вести активный образ жизни. Модель особо не ограничивает себя в еде и в меру занимается спортом.

"Она не из тех женщин, которые считают калории — относится к этому легко и тренируется в меру", — рассказывают инсайдеры.






Источник: http://kinoafisha.ua/
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