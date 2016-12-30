Ирина Шейк балует себя большим рождественским тортом

Именно так решила Ирина Шейк, на праздничном столе появился традиционный французский десерт в виде полена. Однако одним изделием дело не обошлось и Шейк подготовила сразу два торта. Снимками беременная модель поделилась в своем блоге. На них знаменитость позирует со сладостями и выглядит совершенно счастливой.





К слову, инсайдеры сообщат, что Ирина легко переносит беременность, продолжая вести активный образ жизни. Модель особо не ограничивает себя в еде и в меру занимается спортом.





"Она не из тех женщин, которые считают калории — относится к этому легко и тренируется в меру", — рассказывают инсайдеры.























