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30 декабря 16, 11:36
Виктория Бекхэм получит награду от королевы Великобритании
Виктория Бекхэм
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Узнай за что Виктория Бекхэм удостоена чести получить награду от Елизаветы ІІ.
Виктория Бекхэм удостоена ордена Британской империи. Королевскую награду она получит из рук самой королевы Елизаветы II. А получит Виктория орден за свою благотворительную деятельность и за вклад в моду.

Официальная церемония состоится чуть позже. А это информация стала известна журналистам совершенно случайно. Пока эту новость сообщили только Виктории Бекхэм, чтоб она знала заранее.

Теперь орден Британской империи будет у обоих Бекхэмов. Ранее, в 2003 году, Дэвид Бекхэм получил свой орден Британской империи.

Вообще, как пишет пресса, у королевской семьи довольно хорошие отношения с Бекхэмами. Кейт Миддлтон даже появляется в вещах от Виктории Бекхэм.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/


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