Виктория Бекхэм получит награду от королевы Великобритании

Виктория Бекхэм удостоена ордена Британской империи. Королевскую награду она получит из рук самой королевы Елизаветы II. А получит Виктория орден за свою благотворительную деятельность и за вклад в моду.





Официальная церемония состоится чуть позже. А это информация стала известна журналистам совершенно случайно. Пока эту новость сообщили только Виктории Бекхэм, чтоб она знала заранее.





Теперь орден Британской империи будет у обоих Бекхэмов. Ранее, в 2003 году, Дэвид Бекхэм получил свой орден Британской империи.





Вообще, как пишет пресса, у королевской семьи довольно хорошие отношения с Бекхэмами. Кейт Миддлтон даже появляется в вещах от Виктории Бекхэм.











