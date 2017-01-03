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2 января 17, 23:19
Известный комик показал своих любимых женщин (видео)
Дружная семья комика студии "Квартал 95" Евгения Кошевого в полном составе снялась в новогодней фотосессии, увидеть которую можна в новом номере журнала Viva.
В разговоре жена Евгения Кошевого Ксения призналась, что для них с девочками праздник – это когда папа дома.
«Девочки абсолютно разные», – говорит о дочках Евгений Кошевой.
«Если Варя взрывная, когда заведется – ее не успокоишь, то Сима намного спокойнее», – добавляет супруга актера.