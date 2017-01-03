Известный комик показал своих любимых женщин (видео)

Дружная семья комика студии "Квартал 95" Евгения Кошевого в полном составе снялась в новогодней фотосессии, увидеть которую можна в новом номере журнала Viva.





В разговоре жена Евгения Кошевого Ксения призналась, что для них с девочками праздник – это когда папа дома.





«Девочки абсолютно разные», – говорит о дочках Евгений Кошевой.





«Если Варя взрывная, когда заведется – ее не успокоишь, то Сима намного спокойнее», – добавляет супруга актера.



