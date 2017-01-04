Максим Виторган показал фото с именем сына

Однако в канун Нового года супруги решили сделать своим поклонникам приятный подарок, рассекретив, как назвали своего первого общего ребенка.





Так, в блоге актера появилось фото, на котором он держит новогоднюю игрушку с надписью "Платон". Очевидно, именно такое имя супруги выбрали для малыша.





К слову, сразу же после известия о рождении ребенка в семье Собчак и Виторгана в СМИ появилась информация, что сына они назвали именно Платоном. Однако до сегодня пара предпочитала не комментировать догадки прессы.











