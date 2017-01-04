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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 января 17, 16:37
Максим Виторган показал фото с именем сына
Максим Виторган и Ксения Собчак
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Полтора месяца Ксения Собчак и Максим Виторган скрывали от публики имя своего сына.
 Однако в канун Нового года супруги решили сделать своим поклонникам приятный подарок, рассекретив, как назвали своего первого общего ребенка. 

Так, в блоге актера появилось фото, на котором он держит новогоднюю игрушку с надписью "Платон". Очевидно, именно такое имя супруги выбрали для малыша.

К слову, сразу же после известия о рождении ребенка в семье Собчак и Виторгана в СМИ появилась информация, что сына они назвали именно Платоном. Однако до сегодня пара предпочитала не комментировать догадки прессы.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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