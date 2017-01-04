Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян помирились спустя 10 лет

Бывшие лучшие подружки не общались около 10 лет и вот, 2016-й все изменил. Причем, практически в самом конце. Рождественская вечеринка, которую организовало семейство Кардашьян, состоялась в присутствии Пэрис, что сразу дало журналистом повод говорить о примирении и думать над тем, что его спровоцировало.





Многие светские обозреватели сошлись во мнении, что вероятней всего произошло это благодаря парижскому ограблению Кардашьян, во время которого у нее украли драгоценностей на сумму 11 миллионов долларов. У Ким произошла переоценка ценностей и она решила зарыть топор войны, который все это время мешал общению двух светских львиц. Напомним, изначально мир узнал про Ким Кардашьян именно благодаря Пэрис. Девушки были очень хорошими подругами. Ким часто появлялась с блондинкой на различных вечеринках, а также попадала на страницы модных журналов. Но когда скандальное секс-видео попало в Сеть, Пэрис позволила высказаться в адрес Ким очень грубо, после чего девушки перестали общаться и вовсе разругались.



