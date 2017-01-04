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3 января 17, 16:45
Тина Кароль рассказала о пластических операциях
Тина Кароль
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Певица Тина Кароль развеяла слухи об увеличении груди и губ.
"Новогодний карнавал с Катей Осадчей" подарил зрителям не только массу красивых и интересных номеров, но и приоткрыл занавес личных секретов некоторых артистов. Например, в эфире программы Джамала выбрала свадебное платье, а Тина Кароль развеяла слухи о пластических операциях.

О том, что Тина Кароль увеличила губы, говорили еще много лет назад. Также певице приписывали пластическую операцию по увеличению груди. В интервью с Катей Осадчей артистка развеяла слухи и опровергла эту информацию:

Не надо завидовать. Имеем то, что имеем. Моего тела никогда не касался скальпель хирурга. Спасибо богу, наградил:) Мне не надо обращаться ни к кому.

Напомним, что Тина Кароль появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Возможно, в жизни певицы появился новый возлюбленный. Правда, сама Тина пока никак не комментирует эту информацию.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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