Тина Кароль рассказала о пластических операциях

"Новогодний карнавал с Катей Осадчей" подарил зрителям не только массу красивых и интересных номеров, но и приоткрыл занавес личных секретов некоторых артистов. Например, в эфире программы Джамала выбрала свадебное платье, а Тина Кароль развеяла слухи о пластических операциях.





О том, что Тина Кароль увеличила губы, говорили еще много лет назад. Также певице приписывали пластическую операцию по увеличению груди. В интервью с Катей Осадчей артистка развеяла слухи и опровергла эту информацию:





Не надо завидовать. Имеем то, что имеем. Моего тела никогда не касался скальпель хирурга. Спасибо богу, наградил:) Мне не надо обращаться ни к кому.





Напомним, что Тина Кароль появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Возможно, в жизни певицы появился новый возлюбленный. Правда, сама Тина пока никак не комментирует эту информацию.



