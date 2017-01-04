В ноябре стало известно, что Джамала выходит замуж, а месяц назад певица рассказала, что у нее скоро состоится свадьба. Пока дата торжества держится в секрете, как и все другие подробности, но стало известно, каким примерно будет свадебное платье Джамалы.





В программе "Новогодний карнавал с Катей Осадчей" Джамала выбрала свадебное платье. Специально для певицы модели продемонстрировали пять вариантов наряда. Традиционное платье «безе» не пришлось артистке по вкусу:





Я планирую, что это у меня один раз и на всю жизнь, поэтому это должен быть волшебный наряд.





Из всех предложенных вариантов Джамале приглянулось свадебное платье с украинскими национальными мотивами. Также артистка рассказала, что одно платье будет в крымско-татарском стиле.





Напомним, что Джамала выходит замуж за Бекира Сулейманова. Он – экономист, математик. Пара познакомилась на крымско-татарской вечеринке. Также ранее певица рассказывала, что именно будущий муж уговорил ее принять участие в Евровидении 2016, где она одержала победу.











