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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 января 17, 14:43
Памела Андерсон покидает Голливуд
Памела Андерсон
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Памела Андерсон на днях огорчила своих американских фанатов, объявив, что навсегда покидает континент.
Как утверждает 49-летняя актриса, она намерена навсегда перебраться в Европу. 

Памела, которая в канун Нового Года решила подвести итоги пролетевшего периода времени, пришла для себя к неожиданным выводам. "Я вдруг осознала, что к настоящему времени большая часть моих друзей перебралась во Францию и в Британию, в Америке их осталось гораздо меньше. Вот я и решила, что в наступающем году настало время и для меня осуществить давнюю мечту — переехать в Европу . И теперь активно подыскиваю квартиру в Лондоне или Париже…" — заявила Андерсон.

Сейчас она вполне может это себе позволить. Прежде всего, потому, что после своего развода с Риком Саломоном состоявшегося весной 2015-го, она совершенно свободна, и ей не придется тратить время и силы уговаривая своего партнера перебраться на другой континент. Ее двое сыновей уже повзрослели и вполне могут позаботиться о себе: старшему Брэндону исполнилось 20 лет, а младшему Дилану — 18. Оба юноши учатся и успешно подрабатывают в модельном бизнесе. К тому же, Андерсон устроила свои дела таким образом, что может сниматься в кино только тогда, когда ей этого захочется. Помимо гонораров, она пополняет свой "кошелек" за счет средств, которые она получает сдавая в аренду принадлежащую ей недвижимость — как в ее родной Канаде, так и в Америке.

И поскольку Памеле не нужно теперь тратить время на то, чтобы заработать себе на пропитание, она решила отныне полностью посвятить свою жизнь охране животных и экологии. Поэтому помимо Европы, Андерсон рассчитывает какое-то время пожить еще и в Африке, чтобы принять участие в спасении слонов и носорогов от истребления. К тому же, Памела хочет сделать свой вклад в спасение планеты от глобального потепления. "Я устала ждать, когда правительства начнут принимать серьезные меры по предотвращению дальнейшего стремительного изменения климата. И хочу лично убедить как можно больше людей перейти на использование "зеленой", то есть экологичной энергии. Ведь, в конечном счете, все зависит от выбора, который делает каждый из нас…" — объяснила Андерсон.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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