Екатерина Климова обнародовала новый снимок в Instagram

Актриса решила порадовать почитателей обнажённым фото, где она запечатлена только в нижнем белье.





Екатерина Климова известная актриса российского театра и кино имеет семью и четверых детей. Несмотря на роды она не потеряла свои прекрасные формы и её фигура также привлекает своей красотой.





Снимок, который она опубликовала для поклонников в Instagram, довольно скромен. Екатерина одела симпатичное нижнее бельё от популярного дизайнера.





Фотограф заснял Климову в таком ракурсе, чтобы интимные части тела остались невидными. Но татуировка на внешней стороне бедра всё же попала в кадр.





Почитатели начали писать много восторженных комментариев увидев такой нежный снимок. Актриса решила не отвечать ничего поклонников, ведь она на текущий момент ещё замужем. Но в последнее время ходят слухи, что Екатерина может стать одинокой в ближайшее время.











