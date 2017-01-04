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4 января 17, 14:52
Екатерина Климова обнародовала новый снимок в Instagram
Екатерина Климова
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Екатерина Климова показала поклонникам неожиданное фото.
Актриса решила порадовать почитателей обнажённым фото, где она запечатлена только в нижнем белье.

Екатерина Климова известная актриса российского театра и кино имеет семью и четверых детей. Несмотря на роды она не потеряла свои прекрасные формы и её фигура также привлекает своей красотой.

Снимок, который она опубликовала для поклонников в Instagram, довольно скромен. Екатерина одела симпатичное нижнее бельё от популярного дизайнера.

Фотограф заснял Климову в таком ракурсе, чтобы интимные части тела остались невидными. Но татуировка на внешней стороне бедра всё же попала в кадр.

Почитатели начали писать много восторженных комментариев увидев такой нежный снимок. Актриса решила не отвечать ничего поклонников, ведь она на текущий момент ещё замужем. Но в последнее время ходят слухи, что Екатерина может стать одинокой в ближайшее время.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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