Телеведущая Роза Аль-Намри выходит замуж

Роза Аль-Намри, которую все знают благодаря участию в телевизионном шоу "Холостяк" удивила поклонников новой фотографией в Инстаграм. На фотографии девушка позирует в свадебном платье.





К слову, это не первая фотография в свадебном платье Розы. Ведущая всеми возможными способами намекает на свадьбу. Однако, кто жених Розы, пока неизвестно.





Поклонники осыпали Розу не только различными комплиментами по поводу ее наряда, но еще и расспрашивали, кому же принадлежит ее сердце. Будем ждать подробностей от самой Розы.











