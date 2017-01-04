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4 января 17, 14:57
Телеведущая Роза Аль-Намри выходит замуж
роза аль-намри
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Известная ведущая телеканала СТБ Роза Аль-Намри снова выходит замуж.
Роза Аль-Намри, которую все знают благодаря участию в телевизионном шоу "Холостяк" удивила поклонников новой фотографией в Инстаграм. На фотографии девушка позирует в свадебном платье.

К слову, это не первая фотография в свадебном платье Розы. Ведущая всеми возможными способами намекает на свадьбу. Однако, кто жених Розы, пока неизвестно.

Поклонники осыпали Розу не только различными комплиментами по поводу ее наряда, но еще и расспрашивали, кому же принадлежит ее сердце. Будем ждать подробностей от самой Розы.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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