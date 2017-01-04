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4 января 17, 15:00
50-летняя Джанет Джексон родила первенца
Джанет Джексон
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Узнай, кого родила Джанет Джексон супругу Виссаму аль-Ману.
Слухи о беременности Джанет Джексон, младшей сестры Майкла Джексона, появились в апреле прошлого года. Тогда певица приостановила концертный тур Unbreakable World, заявив, что они с мужем Виссамом аль-Маном решили уделить время планированию семьи. И лишь в октябре, когда округлившийся живот скрывать уже было сложно, Джанет впервые прокомментировала свою беременность.

Джанет Джексон родила сына 3 января 2017 года. Малышу дали имя Исса аль-Мана.  Информацию о появлении на свет первенца Джексон подтвердила представительница звездной пары. По ее словам, роды прошли без проблем и сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

 Напомним, что Джанет Джексон тайно вышла замуж за миллиардера Виссама аль-Мана в 2012 году. До этого пара была в отношениях на протяжении двух лет. Для Джанет это третий брак.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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