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4 января 17, 15:03
Тоня Матвиенко показала "беременное" фото
Тоня Матвиенко
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Певица Тоня Матвиенко поделилась обнаженной фотографией, сделанной во время беременности.
Накануне Нового года принято подводить итоги. Так поступила и украинская певица Тоня Матвиенко. Прошлый год у артистки выдался необычайно богатым на счастливые события: в январе Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали родителями, а в марте возлюбленный певицы сделал ей предложение руки и сердца.

Подводя итоги 2016 года, Тоня Матвиенко поделилась обнаженной фотографией, которая была сделана во время беременности год назад. К снимку певица добавила поздравительный текст (орфография и пунктуация автора сохранены): 

Хочу попрощатися з дуже важливим для мене 2016 роком! Ти подарував мені моє "маленьке" щастя, об'єднав моїх найдорожчих людей на світі у Велику і потужну родину. Я вдячна за кожний прожитий мною день і надіюся да і просто вірю тільки на саме найкраще, що станеться зі мною попереду! З новим роком моя команда @kolesnik_os @zuzichka. Рік назад я ще була не готова показувати цю мить, а зараз час прийшов... Всіх зі святами! Бережіть себе.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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