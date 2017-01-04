Тоня Матвиенко показала "беременное" фото

Накануне Нового года принято подводить итоги. Так поступила и украинская певица Тоня Матвиенко. Прошлый год у артистки выдался необычайно богатым на счастливые события: в январе Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали родителями, а в марте возлюбленный певицы сделал ей предложение руки и сердца.





Подводя итоги 2016 года, Тоня Матвиенко поделилась обнаженной фотографией, которая была сделана во время беременности год назад. К снимку певица добавила поздравительный текст (орфография и пунктуация автора сохранены):





Хочу попрощатися з дуже важливим для мене 2016 роком! Ти подарував мені моє "маленьке" щастя, об'єднав моїх найдорожчих людей на світі у Велику і потужну родину. Я вдячна за кожний прожитий мною день і надіюся да і просто вірю тільки на саме найкраще, що станеться зі мною попереду! З новим роком моя команда @kolesnik_os @zuzichka. Рік назад я ще була не готова показувати цю мить, а зараз час прийшов... Всіх зі святами! Бережіть себе.











