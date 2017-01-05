Дженнифер Гарнер разлучает мужа с близкими людьми

Так было в случае с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, эта же ситуация повторяется с Дженнифер Гарнер и Беном Аффлеком.





Журнал National Enquirer сообщает, что 44-летняя актриса устала об постоянного участия в их семейной жизни лучшего друга Аффлека Мэтта Дэймона. Джен уверена, что он плохо влияет на ее мужа, потому им пора сказать "прощай" друг другу.





"Дженнифер не переносит Мэтта и винит его во многих проблемах, с которыми столкнулась ее семья. Гарнер считает, что не без участия Дэймона Бен уходил из семьи, заводил интрижку на стороне. Дженнифер чувствовала себя отвергнутой. Она смогла простить, но не забудет того предательства никогда", — говорит инсайдер.





"Мэтт всегда защищал Бена, при этом совершенно не имело значения, виновен он или нет, прав или не прав. Это еще больше разобщило Гарнер и Дэймона, настроило ее против него", — добавляет источник.



