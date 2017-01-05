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5 января 17, 09:45
Ирина Шейк рассекретила дату свадьбы с Брэдли Купером
Ирина Шейк
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Беременная Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер сыграют свадьбу летом.
О беременности Ирины Шейк стало известно во время ее дефиле на шоу Victoria’s Secret. Несмотря на достаточно закрытые наряды, гостям показа и журналистам удалось рассмотреть округлившийся живот модели. Сама знаменитость пока не комментирует беременность, но в СМИ уже появилась информация о том, как Ирина Шейк и Брэдли Купер назовут ребёнка.

В декабре папарацци удалось запечатлеть беременную Шейк с обручальным кольцом на пальце и все начали говорить о свадьбе Ирины и Брэдли. Теперь информация подтвердилась и в одном из недавних интервью модель сама назвала дату свадьбы. Ирина Шейк выйдет замуж за Брэдли Купера в конце августа 2017-го.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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