Ирина Шейк рассекретила дату свадьбы с Брэдли Купером

О беременности Ирины Шейк стало известно во время ее дефиле на шоу Victoria’s Secret. Несмотря на достаточно закрытые наряды, гостям показа и журналистам удалось рассмотреть округлившийся живот модели. Сама знаменитость пока не комментирует беременность, но в СМИ уже появилась информация о том, как Ирина Шейк и Брэдли Купер назовут ребёнка.





В декабре папарацци удалось запечатлеть беременную Шейк с обручальным кольцом на пальце и все начали говорить о свадьбе Ирины и Брэдли. Теперь информация подтвердилась и в одном из недавних интервью модель сама назвала дату свадьбы. Ирина Шейк выйдет замуж за Брэдли Купера в конце августа 2017-го.











