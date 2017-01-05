Анна Семенович рассказала, почему у нее нет детей

36-летняя певица Анна Семенович все свое время тратит на карьеру. Волну популярности она поймала во времена, когда пела в группе "Блестящие", и с тех пор не сбавила обороты. По словам Семенович, у нее были длительные отношения с мужчинами, которые предлагали ей родить ребенка. Но тогда у нее в приоритете была карьера.





Мой первый муж Даниил Мишин хотел, чтобы у нас были дети. Но я тогда занималась карьерой, спортом. И мне было не до этого. Потом у меня были очень длинные и долгие отношения с другим мужчиной, он тоже хотел, чтобы у нас были дети. Но я делала карьеру в "Блестящих". В тот период я завела собаку, но уже через год отдала ее маме, потому что не могла за ней ухаживать. Я всегда знала, что у меня будут поздние дети, поэтому не спешила с этим вопросом. В наше время первого ребенка можно спокойно рожать в 40 лет, как это делают в Голливуде

рассказала Анна Семенович в интервью журналу "Телепрограмма".





Правда, несмотря на карьеризм, певица призналась, что уже задумалась о детях:





Не так давно я задумалась о том, что скоро хотела бы стать матерью, испытать этот опыт. Может быть, в ближайшие пару лет уже серьезно займусь этим вопросом.



