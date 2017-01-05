Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
28.08
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
29.23
USD
27.81
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 января 17, 09:54
Анна Семенович рассказала, почему у нее нет детей
Анна Семенович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица Анна Семенович всегда знала, что у нее будут поздние дети.
36-летняя певица Анна Семенович все свое время тратит на карьеру. Волну популярности она поймала во времена, когда пела в группе "Блестящие", и с тех пор не сбавила обороты. По словам Семенович, у нее были длительные отношения с мужчинами, которые предлагали ей родить ребенка. Но тогда у нее в приоритете была карьера.  

Мой первый муж Даниил Мишин хотел, чтобы у нас были дети. Но я тогда занималась карьерой, спортом. И мне было не до этого. Потом у меня были очень длинные и долгие отношения с другим мужчиной, он тоже хотел, чтобы у нас были дети. Но я делала карьеру в "Блестящих". В тот период я завела собаку, но уже через год отдала ее маме, потому что не могла за ней ухаживать. Я всегда знала, что у меня будут поздние дети, поэтому не спешила с этим вопросом. В наше время первого ребенка можно спокойно рожать в 40 лет, как это делают в Голливуде
рассказала Анна Семенович в интервью журналу "Телепрограмма".

Правда, несмотря на карьеризм, певица призналась, что уже задумалась о детях:

Не так давно я задумалась о том, что скоро хотела бы стать матерью, испытать этот опыт. Может быть, в ближайшие пару лет уже серьезно займусь этим вопросом.
Ещё по теме:
Анна Семенович готовится к свадьбе
Собчак и Брежнева читают книгу Шепелева о Жанне Фриске
Яна Соломко впервые показала лицо дочери (ФОТО)
Леди Гага удивила публику заметно постройневшей фигурой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Пинк показала новое фото новорожденного ребенка
noimageИрина Шейк рассекретила дату свадьбы с Брэдли Купером
noimageДженнифер Гарнер разлучает мужа с близкими людьми
noimageМадонна с детьми катается на лыжах (ФОТО)
noimageСемья Бекхэмов отпраздновала Новый год (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...