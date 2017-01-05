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5 января 17, 09:59
Пинк показала новое фото новорожденного ребенка
Пинк
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Певица Пинк показала новое фото с дочкой и новорожденным сыном.
В декабре певица Пинк родила второго ребенка. Знаменитости удавалось скрывать свое "интересное" положение максимально долго. Лишь в ноябре папарацци запечатлели артистку с округлившимися формами на прогулке и в СМИ начали обсуждать, что Пинк готовится стать мамой во второй раз. А спустя пару дней певица сама поделилась "беременным" фото, развеяв все сомнения.

Сын Пинк, Джеймсон Мун Харт, появился на свет 12 декабря, но информация просочилась в СМИ лишь в конце месяца. Певица сама поделилась фотографией с новорожденным сыном и назвала дату рождения.  В канун Нового года артистка добавила новое фото с новорожденным сыном. На снимке малыша держит на руках 5-летняя дочь Пинк Уиллоу Сейдж Харт.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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