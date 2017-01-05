Пинк показала новое фото новорожденного ребенка

В декабре певица Пинк родила второго ребенка. Знаменитости удавалось скрывать свое "интересное" положение максимально долго. Лишь в ноябре папарацци запечатлели артистку с округлившимися формами на прогулке и в СМИ начали обсуждать, что Пинк готовится стать мамой во второй раз. А спустя пару дней певица сама поделилась "беременным" фото, развеяв все сомнения.





Сын Пинк, Джеймсон Мун Харт, появился на свет 12 декабря, но информация просочилась в СМИ лишь в конце месяца. Певица сама поделилась фотографией с новорожденным сыном и назвала дату рождения. В канун Нового года артистка добавила новое фото с новорожденным сыном. На снимке малыша держит на руках 5-летняя дочь Пинк Уиллоу Сейдж Харт.











