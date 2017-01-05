Королева Елизавета пропустила Новый год из-за болезни

Королева Елизавета уже несколько недель не появляется на публике. Королева даже пропустила традиционную новогоднюю мессу из-за плохого самочувствия, что заставляет волноваться не только семью Елизаветы и весь Букингемский дворец, но и подданных.





Во время новогоднего празднования Елизавета не покинула своей спальни так как "все еще отдыхает".





Королева еще не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы посещать службу. Сейчас она лечится от затяжной простуды

пресс-служба.





Напомним, что несколько недель назад королева перестала появляться на публике. По официальной версии она страдает от затяжной простуды. Других версий у СМИ и подданных пока что нет.



