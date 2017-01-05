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5 января 17, 11:56
Королева Елизавета пропустила Новый год из-за болезни
Королева Елизавета II
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Королева Елизавета не появляется на публике из-за затяжной болезни.
Королева Елизавета уже несколько недель не появляется на публике. Королева даже пропустила традиционную новогоднюю мессу из-за плохого самочувствия, что заставляет волноваться не только семью Елизаветы и весь Букингемский дворец, но и подданных. 

Во время новогоднего празднования Елизавета не покинула своей спальни так как "все еще отдыхает". 

Королева еще не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы посещать службу. Сейчас она лечится от затяжной простуды
пресс-служба.

Напомним, что несколько недель назад королева перестала появляться на публике. По официальной версии она страдает от затяжной простуды. Других версий у СМИ и подданных пока что нет.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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