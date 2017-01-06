Анджелина Джоли с детьми вернулась в Лос-Анджелес (ФОТО)

Вчера, 3 января, кинодива с чадами - 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, 8-летней Вивьен и 8-летним Ноксом - вернулись в Лос-Анджелес.





Энджи, которая пережила мучительное расставание с Брэдом Питтом в сентябре, была в хорошем расположении духа. Встречали звездное семейство помощники и друзья.





Стоит отметить, что в праздничные дни Питт также встречался с детьми и провел с ними Рождество.





"Брэд и Энджи нашли компромисс и Рождество провели вместе с детьми. Под присмотром психолога они обменивались подарками и это было очень мило".



















