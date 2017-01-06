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6 января 17, 16:22
Анджелина Джоли с детьми вернулась в Лос-Анджелес (ФОТО)
Вчера, 3 января, кинодива с чадами - 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, 8-летней Вивьен и 8-летним Ноксом - вернулись в Лос-Анджелес.
Энджи, которая пережила мучительное расставание с Брэдом Питтом в сентябре, была в хорошем расположении духа. Встречали звездное семейство помощники и друзья.
Стоит отметить, что в праздничные дни Питт также встречался с детьми и провел с ними Рождество.
"Брэд и Энджи нашли компромисс и Рождество провели вместе с детьми. Под присмотром психолога они обменивались подарками и это было очень мило".
Источник: http://kinoafisha.ua/