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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 января 17, 16:22
Анджелина Джоли с детьми вернулась в Лос-Анджелес (ФОТО)
Анджелина Джоли
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Новогодние каникулы Анджелины Джоли с детьми в заснеженном Крестед-Батте (штат Колорадо) подошли к концу.
Вчера, 3 января, кинодива с чадами - 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, 8-летней Вивьен и 8-летним Ноксом - вернулись в Лос-Анджелес.

Энджи, которая пережила мучительное расставание с Брэдом Питтом в сентябре, была в хорошем расположении духа. Встречали звездное семейство помощники и друзья.

Стоит отметить, что в праздничные дни Питт также встречался с детьми и провел с ними Рождество. 

"Брэд и Энджи нашли компромисс и Рождество провели вместе с детьми. Под присмотром психолога они обменивались подарками и это было очень мило".





Источник: http://kinoafisha.ua/
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