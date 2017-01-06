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6 января 17, 16:31
Ольга Сумская отдыхает в заснеженных Карпатах (ФОТО)
Актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк встретили Новый год в Киеве, на Софиевской площади, а после отправились на каникулы в заснеженный Буковель кататься на лыжах.
Подробностями своего отпуска пара с удовольствием делится в социальной сети facebook.
Заснеженный Буковель, лыжи и солнце - все это можно найти в социальных сетях Ольги.
"Я люблю Буковель" - делиться Сумская и продолжает развлекаться.
Источник: http://glamurchik.tochka.net/