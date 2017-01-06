Ольга Сумская отдыхает в заснеженных Карпатах (ФОТО)

Актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк встретили Новый год в Киеве, на Софиевской площади, а после отправились на каникулы в заснеженный Буковель кататься на лыжах.





Подробностями своего отпуска пара с удовольствием делится в социальной сети facebook.





Заснеженный Буковель, лыжи и солнце - все это можно найти в социальных сетях Ольги.





"Я люблю Буковель" - делиться Сумская и продолжает развлекаться.











