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Шоу-бизнес
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6 января 17, 16:31
Ольга Сумская отдыхает в заснеженных Карпатах (ФОТО)
Ольга Сумская
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Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк делятся фотографиями со своих каникул в Буковеле.
Актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк встретили Новый год в Киеве, на Софиевской площади, а после отправились на каникулы в заснеженный Буковель кататься на лыжах. 

Подробностями своего отпуска пара с удовольствием делится в социальной сети facebook. 

Заснеженный Буковель, лыжи и солнце - все это можно найти в социальных сетях Ольги.

"Я люблю Буковель" - делиться Сумская и продолжает развлекаться. 



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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