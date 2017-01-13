Бена Аффлека обыскали в аэропорту Лос-Анджелеса

Представитель службы безопасности аэропорта в буквальном смысле ощупал каждую складку на одежде актера и заставил его продемонстрировать содержимое карманов.





Что вызвало подозрение у стражей порядка, неизвестно. Во время обыска, несмотря на явное смущение, актер сохранял спокойствие и выполнял все указания проверяющего.





Отметим, что в 2017 году зрители смогут увидеть Бена Аффлека сразу в нескольких кинопроектах. 13 января в мировом прокате стартует драма "Закон ночи", основанная на произведении Дэнниса Лихейна, Задолго до выхода в прокат картина была разгромлена критиками, и удостоилась рейтинга всего в 37 процентов.





В ноябре 2017 года Аффлек вновь предстанет перед зрителями в образе Бэтмена в фильме "Лига справедливости", который объединит сразу нескольких популярных супергероев из комиксов компании DC.





Напомним, что Бен Аффлек также может стать одним из главных претендентов на антипремию "Золотая малина 2017", номинанты на которую будут названы 23 января 2017 года.







