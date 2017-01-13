Пинк на прогулке с новорожденным сыном (ФОТО)

Недавно звезда во второй раз стала мамой, но пытается скрыть себя и сына от объективов фотокамер. Однако назойливые папарацци не дают покоя певице и охотятся за ней днем и ночью.





Что ж, видимо, недаром Пинк скрывается от них. Хотя она никогда не славилась идеальной стройностью, но после родов набрала много лишних килограммов и выглядит не слишком красиво. А ее одежда и прическа придают ей неуклюжего вида мужчины. Но сынишка Джеймс - просто чудо! Посмотрите, какой он крошечный и милый.





Надеемся, звездная мама скоро вернется в форму и будет выглядеть так же ярко, как и прежде.











