Эмбер Хёрд о разводе с Джонни Деппом

После того как актер потребовал от бывшей жены оплату судебных издержек, которые он понес по ее вине, Эмбер выступила с новым официальным заявлением. Звезда рассказала, что Депп просто не хочет выплачивать положенные ей семь миллионов долларов (которые она собирается потратить на благотворительность) и делает все, чтобы затянуть бракоразводный процесс.





Джонни и его адвокаты намеренно откладывают бракоразводный процесс — чтобы наказать меня. Мне сообщили, что Джонни предпринимает эти возмутительные шаги с намерением взыскать с меня деньги за оплату его судебных издержек потому, что я просила суд обеспечить соблюдение нашего соглашения, заключенного еще четыре месяца назад. Говорят, что Джонни утверждает, будто это именно я затягиваю судебный процесс, и никто другой. Это низко и гадко. Это Джонни отложил решение дела! Я просто хочу вернуть свою жизнь обратно. Я хочу развестись с ним прямо сейчас! — гласит заявление Эмбер, опубликованное изданием E!News.











