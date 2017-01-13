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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 января 17, 11:36
Эмбер Хёрд о разводе с Джонни Деппом
Джонни Депп,Ванесса Паради,Эмбер Херд
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Новогодние праздники закончились, а судебные баталии между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд — нет.
После того как актер потребовал от бывшей жены оплату судебных издержек, которые он понес по ее вине, Эмбер выступила с новым официальным заявлением. Звезда рассказала, что Депп просто не хочет выплачивать положенные ей семь миллионов долларов (которые она собирается потратить на благотворительность) и делает все, чтобы затянуть бракоразводный процесс.

Джонни и его адвокаты намеренно откладывают бракоразводный процесс — чтобы наказать меня. Мне сообщили, что Джонни предпринимает эти возмутительные шаги с намерением взыскать с меня деньги за оплату его судебных издержек потому, что я просила суд обеспечить соблюдение нашего соглашения, заключенного еще четыре месяца назад. Говорят, что Джонни утверждает, будто это именно я затягиваю судебный процесс, и никто другой. Это низко и гадко. Это Джонни отложил решение дела! Я просто хочу вернуть свою жизнь обратно. Я хочу развестись с ним прямо сейчас! — гласит заявление Эмбер, опубликованное изданием E!News.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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