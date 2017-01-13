Ченнинг Татум поделился пикантным снимком своей супруги

Супруги не раз намекали в интервью журналистам, что у них очень насыщенная и разнообразная интимная жизнь.
"Мы наслаждаемся друг другом", – как-то заявила Дженна.
Так на днях Ченнинг опубликовал у себя в Instagram снимок, на котором запечатлена его обнаженная жена во время сна.
"Время сна – лучшее время", – прокомментировал фотографию Татум.
Впервые Ченнинг и Дженна встретились в 2005 году, в самом начале своего звездного пути, на кастинге фильма "Шаг вперед".
В 2009 году актеры поженились, а в 2013 – стали родителями дочери по имени Эверли.