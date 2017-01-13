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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 января 17, 11:39
Ченнинг Татум поделился пикантным снимком своей супруги
Ченнинг Татум
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36-летний американский актер Ченнинг Татум и 36-летняя американская актриса Дженна Деван – одна из самых сексуальных пар Голливуда.
Супруги не раз намекали в интервью журналистам, что у них очень насыщенная и разнообразная интимная жизнь.

"Мы наслаждаемся друг другом", – как-то заявила Дженна. 

Так на днях Ченнинг опубликовал у себя в Instagram снимок, на котором запечатлена его обнаженная жена во время сна.

"Время сна – лучшее время"­, – прокомментировал фотографию Татум.

Впервые Ченнинг и Дженна встретились в 2005 году, в самом начале своего звездного пути, на кастинге фильма "Шаг вперед".

В 2009 году актеры поженились, а в 2013 – стали родителями дочери по имени Эверли.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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