В Сеть попало видео поцелуя Горбунова и Осадчей (ВИДЕО)

На сайте 1+1 было опубликовано бэкстэйдж-видео со съемок новогоднего ролика телеканала.





В видеозаписи можно увидеть, как Юрий Горбунов нежно целует в лоб свою беременную возлюбленную Катю Осадчую.





Операторы канала подловили пару за кулисами.









Юрий Горбунов и Катя Осадчая Кадр из видео





46-летний Горбунов и 33-летняя Осадчая не афишируют свои отнощшения, но обещают много сюрпризов.





Смотри видео с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей:







