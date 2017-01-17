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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 января 17, 10:51
В Сеть попало видео поцелуя Горбунова и Осадчей (ВИДЕО)
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
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Знаменитый украинский шоумен Юрий Горбунов нежно поцеловал популярную телеведущую Катю Осадчую на съемках новогоднего ролика канала 1+1.
На сайте 1+1 было опубликовано бэкстэйдж-видео со съемок новогоднего ролика телеканала.

В видеозаписи можно увидеть, как Юрий Горбунов нежно целует в лоб свою беременную возлюбленную Катю Осадчую.

Операторы канала подловили пару за кулисами.


Юрий Горбунов и Катя Осадчая Кадр из видео

46-летний Горбунов и 33-летняя Осадчая не афишируют свои отнощшения, но обещают много сюрпризов.

Смотри видео с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей:


Напомним, ранее Тина Кароль поздравила Катю Осадчую с ее второй беременностью.

Источник: ivona.bigmir
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