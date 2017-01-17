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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 17, 10:43
Джонни Депп потребовал 25 миллионов от своих бухгалтеров
Джонни Депп
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После болезненного развода с Эмбер Херд Джонни Депп сходу включился в новое юридическое противостояние, на этот раз с компанией, в течение многих лет занимавшейся его финансами.
Актер подал в суд на The Management Group, обвинив последнюю в мошенничестве, и потребовал в качестве компенсации 25 миллионов долларов.

"Как и многие успешные деятели искусства, зависящие от профессиональных финансистов, которые обязуются давать им советы, мистер Депп доверял и полагался на компанию TMG, взявшую на себя заботу о его финансах и представлявшую его в некоторых случаях для того, чтобы он и его семья были финансово обеспечены в будущем. Это благополучие было основано на существенном количестве денег, которые мистер Депп зарабатывал тяжелым трудом в течение многих лет. Но в итоге мистер Депп потерял десятки миллионов долларов и был вынужден отказаться от значительной части собственности, чтобы расплатиться за грубые ошибки и манипуляции компании TMG", - говорится в заявлении представителей актера.

В исковом заявлении утверждается, что Депп заключил контракт с The Management Group еще в 1999 году. В качестве оплаты за свои услуги компания получала пять процентов от его доходов. Представители ответчиков охарактеризовали иск как "абсолютную фабрикацию".

Источник: http://www.kinonews.ru/

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