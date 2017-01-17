Джонни Депп потребовал 25 миллионов от своих бухгалтеров

Актер подал в суд на The Management Group, обвинив последнюю в мошенничестве, и потребовал в качестве компенсации 25 миллионов долларов.





"Как и многие успешные деятели искусства, зависящие от профессиональных финансистов, которые обязуются давать им советы, мистер Депп доверял и полагался на компанию TMG, взявшую на себя заботу о его финансах и представлявшую его в некоторых случаях для того, чтобы он и его семья были финансово обеспечены в будущем. Это благополучие было основано на существенном количестве денег, которые мистер Депп зарабатывал тяжелым трудом в течение многих лет. Но в итоге мистер Депп потерял десятки миллионов долларов и был вынужден отказаться от значительной части собственности, чтобы расплатиться за грубые ошибки и манипуляции компании TMG", - говорится в заявлении представителей актера.





В исковом заявлении утверждается, что Депп заключил контракт с The Management Group еще в 1999 году. В качестве оплаты за свои услуги компания получала пять процентов от его доходов. Представители ответчиков охарактеризовали иск как "абсолютную фабрикацию".







