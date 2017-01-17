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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 17, 11:28
Ванесса Паради со свом бойфрендом на прогулке (ФОТО)
Ванесса Паради
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Минувшим днем в аэропорту Парижа приземлился лайнер с Ванессой Паради и Лили Роуз Депп на борту, которых уже поджидали папарацци.
Позже 44-летняя Паради вновь оказалась под прицелом фотокамер, но уже в компании своего бойфренда, 43-летнего режиссера и сценариста Сэмюэля Беншетри.

Встретившись, Ванесса и Сэмюэль, как сообщают западные СМИ, отправились на ужин в один из местных ресторанов, а после — на прогулку, которой не смогли помешать ни дождь, ни травма ноги Беншетри (из-за нее мужчина вынужден перемещаться на костылях), ни назойливые репортеры.

Последние, кстати говоря, стремятся "поймать" знаменитостей с момента появления в прессе информации об их романе, который завязался на съемочной площадке фильма "Собака", где Паради сыграла главную женскую роль (разумеется, не саму собаку).













Источник: http://kinoafisha.ua/
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