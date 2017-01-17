Ванесса Паради со свом бойфрендом на прогулке (ФОТО)

Позже 44-летняя Паради вновь оказалась под прицелом фотокамер, но уже в компании своего бойфренда, 43-летнего режиссера и сценариста Сэмюэля Беншетри.





Встретившись, Ванесса и Сэмюэль, как сообщают западные СМИ, отправились на ужин в один из местных ресторанов, а после — на прогулку, которой не смогли помешать ни дождь, ни травма ноги Беншетри (из-за нее мужчина вынужден перемещаться на костылях), ни назойливые репортеры.





Последние, кстати говоря, стремятся "поймать" знаменитостей с момента появления в прессе информации об их романе, который завязался на съемочной площадке фильма "Собака", где Паради сыграла главную женскую роль (разумеется, не саму собаку).



















































