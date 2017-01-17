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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 17, 11:38
Селин Дион поделилась семейным снимком (ФОТО)
Селин Дион
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2016 год был для Селин Дион одним из самых сложных в жизни.
Именно в этом году она потеряла любимого супруга Рене Анжелила и родного брата Дэниэла, которые преждевременно скончались от болезней. Тем не менее, певица нашла в себе силы двигаться дальше и радоваться жизни вместе с детьми.

Естественно, рождественские праздники в этом году Селин отмечала в кругу семьи. И впервые после смерти мужа поделилась с поклонниками фото, на котором позирует с сыновьями. Несмотря на все сложности, семья выглядит счастливой, ведь главное - что они вместе. 

"Воспоминания о праздниках! Ну а теперь пора возвращаться к работе", - подписала фото Дион.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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