Ирма Витовская показала своего нового мужа (ФОТО)

Сначала семья отправилась в Ригу и Вильнюс, затем посетила деревню Санта-Клауса в Лапландии.





Фотографиями семейного отпуска актриса и ее муж поделились в соцсетях. На снимках Ирма Витовская светится от счастья и выглядит по-настоящему влюбленной. К слову, о новом муже актриса ничего не говорит в прессе, придерживаясь принципа "счастье любит тишину".





Как известно, Ирма Витовская вышла замуж за бизнесмена Виталия Ванцу в апреле 2016 года. Ранее она развелась со своим супругом Владимиром Кокотуновым, в браке с которым у нее родился сын Орест.











































































