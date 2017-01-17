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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 17, 11:42
Ирма Витовская показала своего нового мужа (ФОТО)
Ирма Витовская
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Продюсер нашумевшего спектакля-триллера для взрослых "Афродизиак" Ирма Витовская с сыном Орестом и супругом Виталием насладились сказочной новогодней атмосферой в Прибалтике и Финляндии.
Сначала семья отправилась в Ригу и Вильнюс, затем посетила деревню Санта-Клауса в Лапландии.

Фотографиями семейного отпуска актриса и ее муж поделились в соцсетях. На снимках Ирма Витовская светится от счастья и выглядит по-настоящему влюбленной. К слову, о новом муже актриса ничего не говорит в прессе, придерживаясь принципа "счастье любит тишину".

Как известно, Ирма Витовская вышла замуж за бизнесмена Виталия Ванцу в апреле 2016 года. Ранее она развелась со своим супругом Владимиром Кокотуновым, в браке с которым у нее родился сын Орест.



















Источник: http://kinoafisha.ua/
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