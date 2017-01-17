Анастасия Стоцкая беременна (ФОТО)

Певица Анастасия Стоцкая долгое время скрывала свою беременность. Какое-то время даже опровергала разговоры о том, что ждет второго ребёнка. А теперь информация подтвердилась.





Анастасия Стоцкая официально подтвердила, что она беременна. Стоцкая даже опубликовала фотографию, где заметен животик.





А рассказала Стоцкая о своей беременности потому, что ей сложно её скрывать. Ещё немного и она родит.





Счастье женщина не может скрывать бесконечно... Вот и скоро вылупится мой птенчик. Поэтому, дорогие друзья, зрители, питерцы и гости северной столицы, прошу поторопиться на спектакль "Летучий корабль" 8, 9, 10 февраля на сцене ДК им. Ленсовета. Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!

написала певица в своем Instagram.













В 2011 году Анастасия Стоцкая родила первенца. Ребёнка назвали Александром. Отметим, что возлюбленный Стоцкой и отец её детей не любит публичности.



