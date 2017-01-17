Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 17, 12:16
Анастасия Стоцкая беременна (ФОТО)
Анастасия Стоцкая
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анастасия Стоцкая впервые прокомментировала свою беременность.
Певица Анастасия Стоцкая долгое время скрывала свою беременность. Какое-то время даже опровергала разговоры о том, что ждет второго ребёнка. А теперь информация подтвердилась.

Анастасия Стоцкая официально подтвердила, что она беременна. Стоцкая даже опубликовала фотографию, где заметен животик.

А рассказала Стоцкая о своей беременности потому, что ей сложно её скрывать. Ещё немного и она родит.

Счастье женщина не может скрывать бесконечно... Вот и скоро вылупится мой птенчик. Поэтому, дорогие друзья, зрители, питерцы и гости северной столицы, прошу поторопиться на спектакль "Летучий корабль" 8, 9, 10 февраля на сцене ДК им. Ленсовета. Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!
написала певица в своем Instagram.



В 2011 году Анастасия Стоцкая родила первенца. Ребёнка назвали Александром. Отметим, что возлюбленный Стоцкой и отец её детей не любит публичности.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Анастасия Стоцкая представила поклонникам своего мужа (ФОТО)
Анастасия Стоцкая беременна во второй раз
Певица Екатерина Бужинская беременна (ФОТО)
Ирина Шейк на шоппинге с мамой Брэдли Купера (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон (ФОТО)
noimageАлексей Воробьев рассказал об измене своей девушки
noimageМаксим Чмерковский рассказал о радостях отцовства
noimageНастя Каменских отдыхает в теплых краях (ФОТО)
noimageАни Лорак вместе с семьей отдыхает на Кубе (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...