Ани Лорак вместе с семьей отдыхает на Кубе (ФОТО)

Работа работой, а отдых по расписанию! Вместе с семьей – мужем Муратом и дочерью Соней – певица Ани Лорак отправилась на отдых на Кубу. Солнце, пляж, экзотические фрукты и Карибское море - все это будет окружать артистку ближайшие дни отпуска.













В своем микроблоге Ани Лорак решила поделиться с поклонниками первыми фотографиями с отдыха. На снимках певица запечатлена в купальнике и джинсовых шортиках, загорелая и расслабленная. Кроме того, опубликовала знаменитость и фото с мужем и дочкой.





Очень приятно видеть вас вместе. Ваши улыбки вдохновляют верить в любовь

прокомментировали поклонники совместное фото Ани с мужем













Стоит отметить, что 5-летняя дочь Ани Лорак Соня выглядит уже совсем взрослой и становится еще более похожей на своего папу.











