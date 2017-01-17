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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 17, 12:18
Ани Лорак вместе с семьей отдыхает на Кубе (ФОТО)
Ани Лорак
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Ани Лорак устроила себе каникулы в жарких странах.
Работа работой, а отдых по расписанию! Вместе с семьей – мужем Муратом и дочерью Соней – певица Ани Лорак отправилась на отдых на Кубу. Солнце, пляж, экзотические фрукты и Карибское море - все это будет окружать артистку ближайшие дни отпуска.



В своем микроблоге Ани Лорак решила поделиться с поклонниками первыми фотографиями с отдыха. На снимках певица запечатлена в купальнике и джинсовых шортиках, загорелая и расслабленная. Кроме того, опубликовала знаменитость и фото с мужем и дочкой.

Очень приятно видеть вас вместе. Ваши улыбки вдохновляют верить в любовь
прокомментировали поклонники совместное фото Ани с мужем



Стоит отметить, что 5-летняя дочь Ани Лорак Соня выглядит уже совсем взрослой и становится еще более похожей на своего папу.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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