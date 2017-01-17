Максим Чмерковский рассказал о радостях отцовства

В первые дни этого года, когда взрослые и малыши наслаждались новогодними каникулами, в семье популярного танцора, шоумена и участника нашумевшего телевизионного проекта "Холостяк" Максима Чмерковского родился первенец.





На днях в своем микроблоге Максим рассказал поклонникам, как прошла первая неделя отцовства знаменитости, которая полностью изменила его жизнь:





Прошла целая неделя и один день с тех пор, как я стал отцом, и сегодня я самый счастливый человек в мире. Я, как и любой любящий родитель, переживаю о своем ребенке. Мы с Петой решили пока не делать из рождения нашего сына медиасобытие, хотя я понимаю, как много людей хотят ближе с ним познакомиться. Сегодня я просто хочу наслаждаться нашей маленькой семьей, быть с ними рядом, а также переживать вместе те бесценные моменты, которые нам больше не вернуть. Постарайтесь это принять и понять. В любом случае, очень надеюсь, что наступивший год каждому из нас принесет много удивительный свершений. Мы его начали с невероятного события!











