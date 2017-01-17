Алексей Воробьев рассказал об измене своей девушки

В начале 2016 года российский певец и актер Алексей Воробьев стал главным героем в российской версии шоу "Холостяк", в рамках которого ему предстояло среди десятков красавиц выбрать ту единственную, которая в идеале должна была стать его женой, однако артист никого не выбрал.





Я предпочитаю не обсуждать свою личную жизнь. Люди встречаются, строят отношения, расстаются - это нормально, особенно в 24-25 лет. Я часто встречал девушек, которые заслуживают любви и восхищения, но чем старше становишься, тем больше задумываешься над тем, что если этот человек тебе важен, он может стать важнее того, что ты делаешь

рассказывал журналистам Woman's Day Алексей Воробьев













Видимо, артист наконец-то решил задуматься над серьезными отношениями и не афишировать свою личною жизнь. Однако, не поделиться своей болью с поклонниками Алексей Воробьев не смог. Оказывается, на днях, артист решил сделать сюрприз своей девушки, прилетев внезапно домой, а там...девушка в объятьях другого мужчины.





Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки - лучше предупреждайте о своих намерениях

рассказал артист поклонникам.

Алексей Воробьев





Позже, Алексей Воробьев опубликовал фото своей экс-возлюбленной.













Я запомню нас такими, хорошо? А остальное просто сотру, как-будто этого не было. Сотру твой телефон, благо я не помню его наизусть, сотру твои фото, и сотру тебя из своей жизни

подписал снимок артист.



