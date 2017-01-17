Семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон (ФОТО)

9 января герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон исполнилось 35 лет. Казалось бы, такую дату полагается праздновать громко, тем более когда речь идет о монаршей особе. Однако в этом году день рождения герцогини прошел на удивление тихо. Об этом пишет британская пресса и дает несколько тому объяснений.





Во-первых, хороший друг Кейт, член королевской семьи, принц Гарри отсутствовал в Лондоне, отправившись в заграничный вояж в компании своей подруги Меган Маркл.





Конечно, Гарри и Кейт всегда поддерживали близкие отношения, но теперь у Гарри другие приоритеты, - отметил инсайдер издания.





Миддлтон, в свою очередь, очень привязанная к Гарри и всегда приглашавшая его на свои дни рождения, чувствует себя, по словам источника, "оскорбленной".





Также поздравления в этом году не появилось и в социальных сетях монаршей семьи. А Кларенс-хаус, резиденция членов британской королевской семьи, не упомянули Кейт даже в своих пресс-релизах. Хотя в прошлом году королевская семья в честь дня рождения Миддлтон опубликовала ее детский снимок на своем сайте.





Стоит отметить, что многие поклонники королевской семьи полагают, что Кейт Миддлтон могли оставить без внимания из-за того, что в этом году она получила статус "самого ленивого представителя монархии". Как оказалось, Миддлтон провела на службе всего 68 дней за весь год. Другие же ссылаются на то, что сейчас не подходящее время для поздравлений, ведь королева Елизавета II чувствует себя плохо.











